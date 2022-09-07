الرياض 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسعقدت هيئة المسرح والفنون الأدائية مساء اليوم لقاءً مفتوحاً بعنوان "الأندية الطلابية الجامعية: تفعيلها والإسهام في الحراك المسرحي"، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة سلطان البازعي الذي أكد خلاله اهتمام الهيئة بتفعيل اللقاءات الدورية؛ للتواصل مع المهتمين والممارسين في جميع مختلف الفنون المسرحية والأدائية.فيما تحدثت مديرة عام إدارة تطوير المهارات في الهيئة الدكتورة أسماء الخليف عن الأندية الطلابية المتخصصة في قطاع المسرح والفنون الأدائية بالجامعات السعودية وآلية تفعيلها وكيف تسهم في تطوير وتنمية الحراك المسرحي بالمملكة، بحضور المهتمين والممارسين في القطاع.وذكرت الخليف مبادرات الهيئة ممثلة في إدارة تطوير المواهب، كمبادرة المسرح التدريبي، وتنمية المهارات، وأكاديمية المسرح، ومبادرة حاضنة أعمال المسرح والفنون الأدائية، بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي ما زالت تقدمها الهيئة.وبينت دور الأندية الطلابية بالجامعات وأهمية تفعيلها وإسهامها في الحراك المسرحي ومهامها في توفير بيئة صالحة لاحتضان المواهب، وتمكين وتحفيز المنتسبين لممارسة كافة مهاراتهم المسرحية، وإقامة العروض المسرحية، وتطوير المهارات من خلال توفير البرامج التدريبية، مشيرةً إلى مبادرة الهيئة في تفعيل النادي الطلابي للمسرح في جامعة دار الحكمة بمدينة جدة، و وضع لائحة تنفيذية للنادي، وتطوير إدارته، والمساعدة في تصميم خططه، وتقديم الدعم اللازم لاستمرار فعالية النادي وإنتاجاته المسرحية، والاستفادة من برامج الهيئة التدريبية.ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي توضح جهود هيئة المسرح والفنون الأدائية لتنويع القنوات الاتصالية مع المجتمع المسرحي في المملكة بكافة أطيافه؛ وخلق قناة حوارية بهدف معرفة متطلبات الممارسين المسرحيين، والاستفادة من الأفكار والرؤى والتوجهات المختلفة في العملية التطويرية التي تقودها الهيئة في القطاع المسرحي.// انتهى //21:03ت م0186