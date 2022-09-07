الرياض 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واساجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم في مقر الأمانة بالرياض مع معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية لجمهورية كازاخستان مختار تليوبردي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.وجرى خلال الاجتماع بحث فرص زيادة علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون وجمهورية كازاخستان في كافة المجالات ، كما تم استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية.وشدد معالي الأمين العام لمجلس التعاون بأهمية دور المجال الاقتصادي في خطة العمل المشترك، كونه يساعد في توفير مناخ جاذب للتجارة والاستثمار ويعزز علاقات القطاع الخاص بين المنطقتين، مبيناً أن وجود الكثير من الروابط الثقافية التاريخية بين المنطقتين سيشجع الحوار الإستراتيجي مع دول آسيا الوسطى والتواصل الثقافي والحوار بين الشعوب .// انتهى //21:06ت م0187