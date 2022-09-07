الرباط 11 صفر 1444 هـ الموافق 7 سبتمبر 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تقدماً بنسبة 0.37 %، بـ12.154,85 نقطة.فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.47 % ليستقر عند 982,93 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.57 % مسجلاً 907,88 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 555,45 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 630,49 مليار درهم مغربي.//انتهى//21:10ت م0190