الرياض 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم عن فوز تحالف شركة موشيكو ريسورسس وشركة عجلان وإخوانه للتعدين، برخصة كشف موقع الخنيقية التعديني في محافظة القويعية بمنطقة الرياض بعد تقديم عرض بمبلغ 255,556,000 ريال سعودي، وبذلك تنتهي المرحلة الأخيرة للمنافسة العلنية الإلكترونية التي تمت بمشاركة ثلاثة متنافسين محليين ودوليين، واستمرت على مدى أربعة أيام.وأكدت الوزارة على التزامات التحالف الفائز وذلك بحفر أكثر من 90 ألف متر من خلال برنامج استكشاف يستهدف تسريع الوصول لمرحلة الإنتاج التعديني، إلى جانب الالتزام بتخصيص 0.6% من إجمالي العوائد السنوية لإنشاء صندوق مجتمعي، والعمل على عدد من المبادرات التي تتمثل في تطوير الرعاية الصحية في محافظة القويعية ومركز الحرملية، وبناء مدرسة تعليمية لأبناء وبنات المجتمعات المجاورة، بالإضافة إلى تخصيص ما يصل إلى 83% من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في الموقع لأبناء وبنات المجتمعات المحلية.يذكر أن موقع الخنيقية يعد من أكبر المواقع الاستكشافية في المملكة، بمساحة تزيد على 350 كيلومترًا مربعًا، ويحتوي على موارد معدنية كبيرة تقدر بنحو 25 مليون طن بنسبة 4.11% من الزنك و0.56 % من النحاس.وقد أعلنت الوزارة في بداية عام 2022م، عن إطلاق أول منافسة علنية على رخصة كشف موقع الخنيقية بمشاركة 30 شركة محلية ودولية، وتم تصميم عملية المنافسة بناءً على أسس من الشفافية والعدالة القائمة على أفضل الممارسات العالمية، حيث شهدت مرحلة العروض استقبال ستة عروض للحصول على رخصة كشف موقع الخنيقية والتي أوضح من خلالها المتنافسون كفاءتهم الفنية وقدرتهم المالية وبرامجهم البيئية والمجتمعية.وتأتي هذه الخطوة لتكون علامة فارقة ومهمة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وبرنامج الاستكشاف المسرع تحت مظلة رؤية المملكة 2030، لتسهم في التنمية الاقتصادية، وليكون قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية في المملكة.// انتهى //21:10ت م0191