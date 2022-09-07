تشينجدو 11 صفر 1444 هـ الموافق 7 سبتمبر 2022 م واسمددت مدينة تشينجدو الصينية المترامية الأطراف إغلاقاً في معظم مناطقها وسط المدينة، بينما سمحت بتخفيف القيود في بعض مناطق الضواحي في الوقت الذي تسعى فيه للقضاء على كوفيد-19.وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) اليوم أن القرار بتمديد القيود في معظم أجزاء المدينة يوضح أنه حتى في الوقت الذي تصبح فيه سياسة صفر كوفيد أكثر تكلفة بالنسبة لاقتصاد الصين ولاقتصادات أخرى، لاتزال البلاد ملتزمة بهذه السياسة التي تبناها الرئيس شي جين بينج.وأشارت السلطات في المدينة -التي يبلغ تعداد سكانها 21 مليون نسمة- إلى أن الاختبارات الجماعية ستستمر، وتعهدت بالقضاء على تفشي كوفيد - 19 في المجتمع في غضون أسبوع.وسوف تظل المدارس مغلقة مع استمرار التعليم عبر الإنترنت، كما ستظل الأنشطة التجارية غير تلك المرتبطة بالخدمات الأساسية مثل محال البقالة والمستشفيات مغلقة أيضاً.//انتهى//21:24ت م0194