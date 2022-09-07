الرياض 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واساعتمد مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم إطلاق النسخة الأولى للدوري الرديف التنشيطي بمشاركة 7 فرق من دوري روشن للمحترفين هي الشباب، الاتفاق، أبها، الفتح، الفيحاء، الطائي والوحدة.ويقام الدوري الرديف التنشيطي بنظام الدوري الكامل "ذهاب وإياب" بحيث تكون مبارياته مرادفة لمباريات دوري روشن للمحترفين " 2022-2023" بمجموع 42 مباراة في الموسم، على أن يتم السماح لكل نادٍ بتسجيل 20 لاعبًا في قائمة المباريات وفق عدة اشتراطات تتمثل في أن يكون اللاعب مسجلًا في قائمة الفريق الأول، كما يحق للاعبين المسجلين في كشوفات النادي بالدرجة الأدنى المشاركة في مباريات الدوري الرديف.وستحصل الأندية المشاركة في الدوري على دعمٍ مالي قدره مليونا ريال، إضافة إلى جوائز الدوري التي يبلغ مجموعها 2,825,000 ريال إلى جانب زيادة عدد اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأول من 30 إلى 35 لاعبًا.ويهدف إقرار الدوري الرديف إلى زيادة دقائق اللعب الفعلية للاعبين، والمساعدة في زيادة دقائق اللعب للاعبين الاحتياط في مباريات ذات تنافسية عالية ومشاركة اللاعبين الشباب في مباريات أقوى وأيضًا في عودة تدريجية للاعبين المصابين.وسيتم السماح بإجراء عدد 5 تبديلات في المباراة الواحدة، فيما ستطبق العقوبات الانضباطية الخاصة بمباريات الدوري الرديف على نفس الدوري ولا تنتقل إلى البطولات الأخرى ما لم تقرر لجنة الانضباط خلاف ذلك، وهو الحال الذي ينطبق على البطاقات الملونّة والتي لا تنتقل من وإلى الدوري.// انتهى //21:28ت م0196