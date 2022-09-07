الدوحة 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسوصل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم إلى دولة قطر الشقيقة، في زيارة رسمية تستمر عدة أيام.وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة تلقاها معاليه من رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن الطيار سالم بن حمد النابت، ويلتقي خلالها بعدد من القيادات العسكرية.وكان في استقبال معاليه لدى وصوله، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، حيث جرت مراسم استقبال رسمية.وبدأ معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي زيارته بلقاء نظيره القطري.وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر، وبحث عدد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.بعد ذلك، زار معالي رئيس هيئة الأركان العامة، مقر القوات الجوية الأميرية القطرية، حيث كان في استقباله، قائد القوات اللواء الركن الطيار جاسم بن محمد المناعي، واطَّلع معاليه خلال الزيارة على أحدث الأجهزة والمعدات.وزار معالي رئيس هيئة الأركان العامة، مركز العمليات الجوي المشترك للقيادة المركزية CAOC في قاعدة العديد الجوية، كما زار كلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية، وكان في استقباله قائد الكلية اللواء الركن الطيار سالم بن عبدالله الدوسري، قبل أن يزور معرض سهيل (كتارا الدولي للصيد والصقور).وأقام رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن الطيار سالم بن حمد النايت مأدبة عشاء تكريمًا لمعالي رئيس هيئة الأركان العامة والوفد المرافق له.وأكد معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، أهمية العلاقات العسكرية بين البلدين الشقيقين والتعاون الدفاعي المشترك، معبرًا عن سعادته وخالص شكره وتقديره على ما وجده من حفاوة واستقبال.حضر اللقاءات والزيارات عدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.// انتهى //21:29ت م0197