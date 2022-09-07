الرياض 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسوقعت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم مذكرة تفاهم مع شركة جرير للتسويق، للتعاون المشترك في تنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات المعنية بمجالات الأدب والنشر والترجمة، وإثراء المحتوى الثقافي بالمملكة.ومثّل الهيئة رئيسها التنفيذي الدكتور محمد حسن علوان، في حين مثّل الشركة نائب الرئيس التنفيذي صافي بن علوي الصافي.وتضمنت المذكرة موافقة الطرفين على التفاهم في عدة مجالات، ومن أهمها: تطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات التي تعنى بمجالات الأدب والنشر والترجمة، وتطوير وتحسين المحتوى الثقافي، والتعاون حول تطبيق الأنشطة الثقافية المختلفة.وتأتي مذكرة التفاهم ضمن جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة الرامية إلى تنظيم وتطوير وتحفيز قطاعات الأدب والنشر والترجمة في المملكة، وتمكين المنظمات المعنية بهذه المجالات لتسهم في تنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمهتمين والممارسين لها.// انتهى //21:43ت م0199