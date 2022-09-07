القاهرة 11 صفر 1444 هـ الموافق 7 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ اليوم، بالمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، الذي يزور القاهرة حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مجال تغير المناخ، إضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.كما استعرض الجانبان الترتيبات والتحضيرات الجارية لمؤتمر COP27 المزمع عقده بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل.//انتهى//21:59ت م0201