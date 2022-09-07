جدة 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسبدأت الخطوط السعودية بإتاحة الحجوزات والمبيعات للرحلات الترددية التي تربط المملكة العربية السعودية بدولة قطر الشقيقة خلال فترة إقامة بطولة كأس العالم 2022م عبر الصفحة التي خصصت بموقعها الإلكتروني، ويأتي ذلك في إطار حرص الناقل الوطني على إتاحة الفرصة للجمهور الرياضي للتخطيط المبكر للسفر بالتزامن مع تقديم أفضل الخدمات التي يتطلع إليها الضيوف.وتهدف الرحلات الترددية إلى تشجيع السياحة في المملكة، حيث سيتمكن الجمهور الرياضي من الوصول إلى الدوحة عبر مطارات المملكة في كل من الرياض وجدة والدمام، إلى جانب استقطاب عدد من الجماهير الموجودة في قطر لزيارة المملكة خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى تيسير حضور المباريات للجمهور السعودي والمقيمين في المملكة عبر هذه الرحلات اليومية الترددية.وتُعد الرحلات الترددية ضمن الاتفاقية التي أبرمتها "السعودية" مؤخراً مع الخطوط القطرية، ويتم بموجبها توفير تجربة سفر سهلة وميسرة لحضور مباريات كأس العالم القادمة دعماً لجمهور المنتخب السعودي وكل محبي كرة القدم.كما تواصل "السعودية" تنفيذ حملتها, والتي انطلقت منذ بداية شهر أغسطس الماضي, مستهدفة المشجعين من الدول المشاركة في البطولة وتصل إليها رحلاتها وهي بريطانيا، فرنسا، هولندا، ألمانيا، إسبانيا، سويسرا، وكوريا الجنوبية، حيث يتم توجيههم إلى الصفحة المقصودة لحجز رحلاتهم وإنهاء كافة الإجراءات، إلى جانب عرض محتوىً خاص لضيوف تلك الدول ترويجاً لزيارة مختلف مناطق المملكة.يُذكر أن شبكة رحلات "السعودية" تصل إلى نحو 100 وجهة في أربع قارات حول العالم, فضلاً عن أنه ومن خلال شراكتها مع تحالف "سكاي تيم" العالمي فهي تربط ضيوفها بشبكة التحالف والتي تبلغ 1,036 وجهة في 170 دولة، ويدعم ذلك أسطول طائراتها البالغ حالياً 144 طائرة متنوعة الطرازات , والمتميز برحابة المقاعد وتوفير أرقى الخدمات الجوية, فيما ستضيف قريباً إلى أسطولها 38 طائرة جديدة، ومن خلال موقعها الإلكتروني (www.saudia.com) وتطبيقات الهواتف الذكية يُمكن للضيوف إنهاء كافة إجراءات السفر بكل سهولة.// انتهى //22:24ت م0205