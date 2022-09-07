جازان 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسرفعَ صاحبُ السموّرِ الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان ، شكرَه وتقديرَه لخادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدِ العزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ عهدِه الأمينِ - حفظَهما الله – بمناسبة تدشين ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.وقال سموُّه: " إنَّ تدشينَ ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية يمثل نقطة تحوُّل مهمة في اقتصاد المملكة بوجه عام، واقتصاد منطقة جازان وتنميتها وازدهارها على وجه الخصوص، وذلك بما يتحقَّق من خلاله من تقديم الخدمات اللوجستية لـ ١٥٪؜ من من حجم التجارة العالمية ، وهو ما كان هدفاً من أهداف رؤية المملكة 2030؛ مما سيجعل المنطقة جاذبة للاستثمار في المجالات كافة، وستتوجه أنظار العالم إلى جازان حيث البوابة الجنوبية للمملكة نحو العالم بما تمتلكه من ثروات وموارد طبيعية".وأشارَ إلى أنَّ تدشين ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، يمثل خطوة مهمة في التنمية الاقتصادية المستمرة وتنويع اقتصاد المملكة، ووجوده كبوابة لوجستية للمدينة الاقتصادية سيكون داعماً كبيراً لنهضة المدينة اقتصادياً وصناعياً ولوجستياً، وسيخلق العديد من الفرص الوظيفية لشباب وشابات المنطقة في مختلف التخصصات المهنية والفنية والإدارية، وسيسهم في تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد والكفاءات وخيرات المنطقة، وهو ما يبشِّر بمستقبل واعد لمنطقة جازان.// انتهى //22:36ت م0206