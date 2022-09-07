الرياض 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسأعلنت اللجنة السعودية لليوغا عن تنظيم أول دورة لحكام اليوغا أسانا من الجنسين بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة.وتأتي هذه الخطوة كمرحلة أولى، فيما تمثل المرحلة الثانية مشاركة حكام اليوغا أسانا السعوديين في تحكيم البطولات الإقليمية، ومن ثم الانطلاق نحو تحكيم البطولات العالمية.وأوضحت رئيسة اللجنة السعودية لليوغا نوف بنت محمد المروعي، أنه في ظل تزايد أعداد الممارسين والمحترفين لرياضة اليوغا أسانا في المملكة، أصبح هناك حاجة ماسة إلى تجهيز كوادر وطنية من الحكام والحكمات للإشراف على تحكيم البطولات المحلية، ولتحقيق هذا الهدف قامت اللجنة باستضافة خبراء من اتحاد آسيا لليوغا أسانا Yogasana Sports Federation Asian لتأهيل الكوادر من الشباب من الجنسين بواسطة دورة تدريبية مكثفة للتدريب على تحكيم مباريات اليوغا أسانا، مبينةً أن الدورة ستقام في كل من الرياض وجدة، إذ ستبدأ في الرياض بتاريخ 25-29 سبتمبر 2022م، فيما تبدأ في جدة بتاريخ 2-6 أكتوبر 2022م .// انتهى //22:39ت م0209