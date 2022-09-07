الخرطوم 11 صفر 1444 هـ الموافق 7 سبتمبر 2022 م واسأطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" وبرنامج الأغذية العالمي برنامجاً مشتركاً اليوم لتعزيز المرونة والتماسك الاجتماعي بين المجتمعات في دارفور.ويهدف البرنامج إلى تقديم حلول طويلة المدى لمعالجة العوامل الأساسية التي تعيق السلام والاستقرار والتنمية لنحو 300 ألف شخص لجنوب ووسط وشمال دارفور الذين تضرروا بسبب النزاعات والتغيُّر المناخي والكوارث الطبيعية والركود الاقتصادي.//انتهى//22:55ت م0210