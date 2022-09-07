القاهرة 11 صفر 1444 هـ الموافق 7 سبتمبر 2022 م واسالتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم رئيسةَ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، التي تزورُ القاهرةَ حاليّاً.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع البنك الأوروبي، والعمل على زيادة إسهاماته في تمويل المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر، خاصة فيما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.//انتهى//22:56ت م0212