الرياض 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسعقدت لجنة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الرابع والعشرين اليوم بمدينة الرياض، برئاسة معالي نائب وزير العدل بالمملكة العربية السعودية -دولة الرئاسة- الدكتور نجم بن عبد الله الزيد،وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون، والأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة المستشار سلطان بن ناصر السويدي .وافتتح معاليه الاجتماع بكلمة رحَّب فيها بالحضور الكريم ، مشيداً بدور الأمانة العامة وجهودها في التنسيق والإعداد للاجتماع.من جانبه،قدَّم السويدي شكرَه للمملكة العربية السعودية على جهودها المبذولة في إدارة اجتماعات اللجان الخليجية المشتركة خلال ترؤسها هذه الدورة.وناقشَ أصحاب المعالي والسعادة - خلال الاجتماع- عدداً من الموضوعات،في مقدمتها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين بدول مجلس التعاون، ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في الأنظمة (القوانين)، ومشروع النظام (القانون) الموحَّد لمكافحة التطرُّف والعنصرية والكراهية والتمييز، بالإضافة إلى عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأصدرَ أصحاب المعالي والسعادة توصياتهم لرفعها إلى الاجتماع الـ(32) لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون،المقرَّر عقده في الرابع من أكتوبر القادم.// انتهى //23:11ت م0213