الرياض 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسقبضت شرطة منطقة الرياض على مقيمين من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السودانية لدخولهم محل تجاري خلسة في أحد أحياء مدينة الرياض والاختباء في داخله حتى خروج الموظفين وإغلاقه وسرقة (26) جهازًا متنقلًا منه (تم استرداد 21 جهازًا)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //23:58ت م0219