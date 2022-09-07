اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلقُ على ارتفاع
الخميس 1444/2/12 هـ الموافق 2022/09/08 م واس
نيويورك 12 صفر 1444 هـ الموافق 8 سبتمبر 2022 م واس
سجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً يوم الأربعاء، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 435.98 نقطة، بما يعادل 1.40%, ليغلق عند 31581.28 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 246.99 نقطة أو 2.14%, ليغلق عند 11791.90 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 71.68 نقطة أو 1.83%, ليغلق عند 3979.87 نقطة.
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