نيويورك 12 صفر 1444 هـ الموافق 8 سبتمبر 2022 م واسسجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً يوم الأربعاء، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 435.98 نقطة، بما يعادل 1.40%, ليغلق عند 31581.28 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 246.99 نقطة أو 2.14%, ليغلق عند 11791.90 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 71.68 نقطة أو 1.83%, ليغلق عند 3979.87 نقطة.//انتهى//00:23ت م0001