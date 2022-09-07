القاهرة 12 صفر 1444 هـ الموافق 8 سبتمبر 2022 م واسانطلقت في القاهرة - مساء الأربعاء- البطولة العربية الأولى للألعاب المائية للفئات السنية "السباحة - الغطس - كرة الماء" التي تقام منافساتها خلال المدة من 7 سبتمبر حتى 10 من الشهر نفسه.وبدأت فعليات البطولة، بإقامة 4 مباريات ضمن منافسات كرة الماء، حيث خسر المنتخب السعودي من نظيره المصري بنتيجة (9-2) في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الأولى للبطولة، وتعادل في الجولة الثانية أمام منتخب الجزائر بهدفين لكل منهما.وفي مباراة أخرى، تغلَّب منتخب الجزائر على منتخب الكويت بنتيجة (9-2) في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة الأولى للبطولة، كما حقَّق منتخب مصر في الجولة الثانية فوزاً على منتخب الكويت بنتيجة (8-1).وبتلك النتائج، تصدَّر منتخب مصر جدول منافسات كرة الماء بـ 4 نقاط ، يليه منتخب الجزائر في المركز الثاني بـ 3 نقاط، بينما جاء المنتخب السعودي في المركز الثالث بنقطة واحدة، ومنتخب الكويت في المركز الرابع والأخير بدون أي رصيد من النقاط.ويشارك في منافسات البطولة 18 منتخبًا عربيًّا، هي: (المملكة العربية السعودية، الإمارات، البحرين، سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين، اليمن، سلطنة عمان، السودان، العراق، الجزائر، المغرب، تونس، الكويت، قطر ، ليبيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة).يذكر أن بعثة منتخب المملكة في البطولة تضمُّ 30 لاعباً، منهم أربعة لاعبين في الغطس، و14 لاعباً في كرة الماء، و12 لاعباً في لعبة السباحة.//انتهى//00:25ت م0002