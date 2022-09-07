العيدابي 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسبحث محافظ العيدابي سفر بن سعد الشهراني، ومدير عام وحدة أعمال المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر - بمقر المحافظة أمس - احتياجات المحافظة من المشروعات المائية و البيئية ونسب الأعمال والإنجازات للمشروعات الجاري تنفيذها، بحضور مدير عام المشاريع بالقطاع الجنوبي المهندس نايف آل زهير ومدير فرع المياه بمحافظتي العيدابي وهروب مفرح الغزواني.وتضمَّن الاجتماع، مناقشةَ مشروع تنفيذ الخط الناقل من العيدابي إلى النقب وكذلك تنفيذ محطة أشياب للتحلية بمحافظة العيدابي و الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع الخط الناقل من محطة تنقية سد وادي ضمد إلى العيدابي والخزان التشغيلي التابع له.وأكد محافظ العيدابي ضرورة العمل والمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات سمو أمير منطقة جازان وسموِّ نائبه.// انتهى //00:32ت م0003