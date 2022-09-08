لندن 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسأعربت المملكة المتحدة أمس عن إدانتها لإيران لتنفيذها هجوماً إلكترونياً استهدف الحكومة الألبانية، مما تسبب في إتلاف البيانات وعرقلة الخدمات الحكومية الأساسية.وأكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في تصريحٍ له, أن المملكة المتحدة تساند ألبانيا التي تعد شريكًا وحليفًا لها في حلف الناتو, داعيًا إلى كشف الأفعال غير المقبولة التي ترتكبها إيران.// انتهى //02:54ت م0006