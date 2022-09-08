الرياض 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، ابها والباحة, وكذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل الى 46 كم/ساعة على الجزء الاوسط, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الاوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.// انتهى //05:58ت م0010