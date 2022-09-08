رام الله 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واساستشهد مواطن فلسطيني ، صباح اليوم ، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب قرية بيتين، شرق مدينة رام الله.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية، أبلغتها باستشهاد المواطن الذي أطلق جنود الاحتلال النار عليه فجرا، عند مدخل قرية بيتين، قرب حاجز "بيت إيل" العسكري.وكانت قوات الاحتلال عززت من تواجدها العسكري على الحاجز المذكور وفي محيطه ليلة أمس، وأوقفت مركبات الفلسطينيين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.// انتهى //08:55ت م0016