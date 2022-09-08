جدة 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ستيفو بنداروفسكي، رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:11ت م0019