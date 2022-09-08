تونس 12 صفر 1444 هـ الموافق 8 سبتمبر 2022 م واسكتبت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم عن شروع الرئيس التونسي قيس سعيد في مشاورات مع عدد من الأحزاب السياسية لرسم المشهد السياسي المستقبلي وإعداد قانون انتخابي.وتطرقت في الشأن المغاربي إلى إعلان الجيش الليبي مقتل القيادي في تنظيم داعش في ليبيا المهدي دنقو.وأشارت صحف الخميس إلى استعدادات الجزائر لاحتضان القمة العربية المقبلة مطلع نوفمبر المقبل وتوجيه الدعوات للقادة العرب لحضور القمة.وعرجت على قرار ألبانيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران متّهمةً إياها بهجمات إلكترونية كبيرة ضدها فيما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستتخذ "تدابير إضافية لمحاسبة إيران" على خلفية هذا الهجوم.// انتهى //09:16ت م0020