حائل 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسنجح بفضل الله فريق طبي بمستشفى الملك خالد عضو تجمع حائل الصحي، من إعادة بناء عظمة العين لمريض كان يشكو من ازدواجية الرؤية وصعوبة في حركة العين, حيث تبيّن بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له وجود كسر في عظمة قاع العين واحتباس لعضلة العين السفلية، وأجريت العملية الجراحية للمريض بتحرير عضلة العين وإعادة بناء عظمة قاع العين من خلال شريحة معدنية.يُذكر أن مستشفى الملك خالد أجرى عدد 360 عملية جراحية، وتم تنويم 549 مريضًا، واستقبلت العيادات الخارجية 6032 مستفيدًا خلال شهر يوليو للعام الحالي 2022م.// انتهى //09:33ت م0022