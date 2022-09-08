الرباط 12 صفر 1444 هـ الموافق 8 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالموقف الذي عبرت عنه اللجنة الوزارية العربية المعنية بمواجهة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتي أبدت تضامنها مع المملكة المغربية في مواجهة تدخلات النظام الإيراني وحليفه "حزب الله" في شؤونها الداخلية.وأخبرت صحف الرباط عن تأكيد وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع مجلسهم الوزاري بالقاهرة، على أهمية الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات سنة 2015 في تسوية الأزمة الدائرة في هذا منذ عدة سنوات.وتطرقت صحف الخميس إلى زيارة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال لقطر، حيث بحث آفاق التعاون الأوروبي القطري في مجال الطاقة.وتناولت إعلان رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس عن تشكيلة حكومتها الجديدة، وتعهدها في أول خطاب لها بالخروج من العاصفة الاقتصادية التي تجتاح بلادها.ونشرت الصحف تحذيرات الأمم المتحدة من خطر المجاعة التي تهدد الصومال، بسبب استمرار الجفاف للموسم الرابع على التوالي.// انتهى //09:35ت م0023