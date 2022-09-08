مكة المكرمة 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسقدمت مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة مع بدء العام الدراسي الجديد الدعم لمستفيديها في مكة المكرمة، من خلال برنامجي "كوبونات الكسوة" و"الحقيبة المدرسية".وهدفت المبادرة إلى توفير المستلزمات المدرسية لمستفيديها في مراحل التعليم العام، لتحفيزهم ودعمهم في مسيرتهم التعليمية.وأوضح الأمين العام لمؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الفايز أن المبادرات تأتي امتدادا للبرامج التعليمية الأخرى المقدمة للمستفيدين ومنها برنامج "فرحة العودة للمدارس"، لطلاب المراحل الثانوية والمتوسطة.// انتهى //09:54ت م0025