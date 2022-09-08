القاهرة 12 صفر 1444 هـ الموافق 8 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية الجهود الأممية لتقديم المنح للدول الإفريقية المتضررة، منوهاً بأن العالم يحتاج إلى 800 مليار دولار سنوياً حتى عام 2025 لمواجهة تداعيات تغير المناخ.وسلطت الضوء على مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيسةَ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، التي تناولت بحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع البنك الأوروبي، والعمل على زيادة إسهاماته في تمويل المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر.واهتمت باللقاء الذي تم بين وزير الخارجية المصري سامح شكري مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، وتناول بحث أوجه التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مجال تغير المناخ.وواكبت صحف الخميس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى عشرات المستوطنين المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى مقتل شاب فلسطيني في مخيم الفارعة بالضفة الغربية.ولفتت الانتباه إلى قرار ألبانيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، متّهمةً إياها بهجمات إلكترونية كبيرة ضدها.وأشارت صحف القاهرة إلى أن وزارة الصحة والسكان المصرية سجلت أمس أول حالة مصابة بـ "جدري القرود" مع مواطن مصري حاصل على الإقامة في إحدى الدول الأوربية.// انتهى //10:01ت م0026