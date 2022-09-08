تبوك 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسأطلقت أمانة منطقة تبوك خدمة التقییم الذاتي للمنشآت التجاریة عبر منصة "بلدي" من خلال الرابط https://balady.gov.sa, لتعزیز امتثال أصحاب المنشآت للاشتراطات البلدیة، وتأكید موثوقیة خدماتھم أمام عملائھم، حیث یمكنھم الحصول على شھادة إتمام التقییم بعد الانتھاء منها، وإبرازه في المنشأة التجاریة اختیارياً.وتسعى الأمانة من خلال الخدمة إلى الإسهام في رفع معدل الامتثال للاشتراطات البلدیة؛ من خلال توعیة أصحاب المنشآت التجاریة بالاشتراطات البلدیة الخاصة بأنشطتھم، وتعریفھم بتحدیات تطبیقھا.يذكر أن خدمة التقییم الذاتي للمنشآت التجاریة ھي أول خدمة سیتم إطلاقھا من خدمة منتج التقییم الذاتي للوزارة، وستشمل أنواعاً مختلفة من الرقابة البلدیة، مثل الرقابة على الرخص التجاریة، الرقابة على المباني، الرقابة على الحفریات، الرقابة الشمولية.// انتهى //10:07ت م0027