سكاكا 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسبارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تصدّر نادي الجوف الأدبي الثقافي ترتيب الأندية الأدبية على مستوى المملكة في عدد الكتب المنشورة خلال العام 2021م، بحسب تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2021 م الذي أصدرته وزارة الثقافة تحت عنوان "الثقافة في الفضاء العام" لرصد الحراك الثقافي في المملكة، الذي أشار إلى حصول نادي الجوف الأدبي الثقافي على المركز الأول في عدد الكتب المنشورة بمجموع 25 كتاباً.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس نادي الجوف الأدبي الثقافي عبدالعزيز بن سعود النبط وعدداً من مثقفي ومثقفات منطقة الجوف الذين أصدر النادي لهم كتباً، حيث تسلّم سموه الكريم تقريراً عن عدد الكتب المنشورة ومجالاتها، مستمعاً إلى شرح من النبط عن دعم النادي وترحيبه بطباعة مؤلفات المبدعين والمبدعات.ونوه سموه بما يحظى به قطاع الثقافة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بما يخدم الوطن والمواطن في مختلف المجالات، ضمن إطار رؤية المملكة 2030.بدوره قدم النبط شكره لسمو أمير منطقة الجوف على ما يجده النادي من دعم واهتمام من قبل سموه، بما يسهم في تنمية المشهد الثقافي بالمنطقة، كما قدم لسموه الكريم درعاً تذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //10:25ت م0028