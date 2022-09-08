عرعر 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسأطلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية عبر منصة «بلدي»؛ وذلك لتعزيز امتثال أصحاب المنشآت للاشتراطات البلدية، وتأكيد موثوقية خدماتهم أمام عملائهم، حيث يمكنهم الحصول على شهادة إتمام التقييم بعد الانتهاء منه، وإبرازه في المنشأة التجارية اختياريًّا ضمن جهودها لدعم قطاع الأعمال من خلال خدمات القطاع البلدي الرقمية.وأوضحت أمانة المنطقة، أن الخدمة تهدف إلى الإسهام في رفع معدل الامتثال للاشتراطات البلدية؛ من خلال توعية أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات البلدية الخاصة بأنشطتهم وتعريفهم بتحديات تطبيقها.// انتهى //10:29ت م0029