لندن 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واستراجعت أسعار الذهب اليوم ، بينما يترقب المستثمرون تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول وقرار المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة المرتقب في وقت لاحق اليوم.ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1716.59 دولاراً للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0609 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه بنحو واحد بالمئة أمس الأربعاء.ولم تشهد العقود الأمريكية تغييراً يذكر واستقرت عند 1728 دولاراً.يأتي هذا بينما استقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين، والذي لامسه في الجلسة السابقة.// انتهى //10:29ت م0030