عرعر 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسأقامت الكلية التقنية بعرعر ممثلة في مكتب التنسيق الوظيفي أمس، برنامج تهيئة الخريجين لسوق العمل، وذلك على مسرح الكلية بعرعر.وتضمّن البرنامج عرضاً عن كيفية إعداد السيرة الذاتية والاستعداد للمقابلة الشخصية وطريقة تجازوها وأهميتها، والمهارات اللازمة المكتسبة لتجاوزها، وأهمية النزاهة، وأخلاقيات المهنة.وبيّن مدير الاتصال المؤسسي بالكلية محمد الذايدي، أن اللقاء ارتكز على رفع مستوى المعرفة والمهارة وتوجيههم وإعدادهم بشكل جيد لسوق العمل, مؤكداً ضرورة استمرار الخريجين بالتواصل مع إدارة التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي للمتابعة في برنامج التنسيق الوظيفي.// انتهى //10:29ت م0031