الأحساء 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واستفقّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء أمس، مركز الدهو التابع للمحافظة، بحضور رئيس المركز محمد بن فيصل الدوسري وعدد من الأهالي، وذلك ضمن اهتمامات سموه لتفقّد مراكز المحافظة.وأكد سموّه خلال لقائه بالأهالي، أن هذه الزيارة تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتلمّس احتياجات أهالي المراكز، كما نقل سموّه تحيات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه.بدوره قدم الدوسري، الشكر لسموه لاهتمامه بمراكز المحافظة.// انتهى //10:38ت م0032