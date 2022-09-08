الرياض 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل بالرياض اليوم، رئيس مجلس إدارة الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا الدكتور دونالد كابيروكا.وبحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين وزارة الصحة والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.وتناول الاجتماع تجربة المملكة المميزة في مكافحة جائحة كورونا، وبحث سبل الاستفادة من هذه التجربة عالمياً، إلى جانب موضوع تأمين سلاسل الإمداد وضمان وصول اللقاحات الكافية للدول ذات الاحتياج، والجهود المبذولة عالمياً لإنشاء معاهدة للتحسّب والتصدي للجوائح والأوبئة المستقبلية.وأكد معالي الوزير حرص حكومة المملكة على دعم جهود الصندوق لمحاربة فايروس الإيدز والسل والملاريا، وذلك امتداداً لدعمها المستمر للجهود الدولية في المجال الصحي والإنساني.يُذكر أن الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا يعمل بشكل مستقل قانونياً ويضم حكومات ومنظمات غير حكومية وهيئات مدنية، إضافة إلى كل من برنامج الأمم المتحدة المعني بمرض الإيدز ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، وجرى إنشاء الصندوق عام2001 بهدف تأسيس منهجية مبتكرة لتقديم التمويل لمكافحة هذه الأمراض الثلاثة التي تفتك بأكثر من ستة ملايين شخص حول العالم سنوياً.// انتهى //10:40ت م0033