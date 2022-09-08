طوكيو 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسأغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في أسبوع اليوم ، مقتفياً أثر الإغلاق القوي في وول ستريت الليلة الماضية، بينما أدى انخفاض الين مقابل الدولار إلى إثارة آمال في آفاق أفضل للشركات المحلية.وقفز نيكي 2.31 % إلى 28.065.28 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 31 أغسطس آب. وسجل المؤشر أكبر مكاسب يومية له في أربعة أسابيع.وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً سلسلة خسائر استمرت ست جلسات متتالية، وقفز 2.19 % إلى 1957.62 نقطة.// انتهى //10:51ت م0034