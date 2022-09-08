هانوي 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، محمد بن إسماعيل دهلوي، بمعالي وزير الموارد الطبيعية والبيئة في جمهورية فيتنام الاشتراكية تران هونغ ها، وذلك في مقر وزارة الموارد البشرية بالعاصمة هانوي.وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التي تجمع البلدين، بالإضافة إلى بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك ما يتعلق بجهود البلدين في مجالات البيئة ومواجهة التغير المناخي.// انتهى //11:08ت م0036