إسلام آباد 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات رئيس الوزراء شهباز شريف الذي أكد حرص حكومته على تبني نظام مستدام لمواجهة تحديات تغير المناخ التي تمر منها باكستان.وسلطت الضوء على الجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية للتعامل مع كارثة الفيضانات التي اجتاحت مناطق جديدة في جنوب البلاد، مع تفشي الأمراض والأوبئة التي تنتشر بسبب المياه الملوثة.واهتمت بتجديد باكستان والصين العزم على مواصلة التعاون الإستراتيجي القائم بينهما، والسعي من أجل دعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة.وأشارت إلى قلق دول المنطقة من تنامي نفوذ تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان، خصوصاً بعد تبني التنظيم مسؤولية التفجير الذي وقع في محيط السفارة الروسية بالعاصمة كابل.وتابعت في الشأن الإقليمي تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمالها العدوانية ضد المدنيين الأبرياء.// انتهى //11:09ت م0037