تونس 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسالتقت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان ، اليوم ، بقصر الحكومة بالقصبة وزيرة الشؤون الأوروبية والدولية بالحكومة البافارية ميلاني هومل التي تزور تونس حالياً.وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون المشترك في عدة مجالات من بينها إنتاج الطاقات البديلة والمتجددة وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب البافارية.// انتهى //11:36ت م0038