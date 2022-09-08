القاهرة 12 صفر 1444 هـ الموافق 8 سبتمبر 2022 م واسسجّل معدل التضخم في مصر خلال شهر أغسطس الماضي ارتفاعاً بنسبة 0.5% مقارنة بشهر يوليو السابق ليصل إلى 131.7 نقطة.وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرته الشهرية الصادرة اليوم، أن معدل التضخم السنوي خلال أغسطس الماضي ارتفع إلى 15.3% مقارنة بـ 6.4% للشهر نفسه من العام السابق.وأشار جهاز الإحصاء إلى أن أسباب ارتفاع معدل التضخم يرجع إلى زيادة أسعار العديد من السلع الغذائية، إضافة إلى زيادة أسعار الخدمات العامة كالماء والكهرباء والغاز والوقود.// انتهى //11:37ت م0039