الرياض 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسعقد الأمين العام لمؤسسة إكرام الموتى الأهلية المهندس عبدالعزيز النغيثر اجتماعاً مع عدداً من الجهات الحكومية ذات العلاقة في إتمام إجراءات الموتى.وأكد المهندس عبدالعزيز النغيثر أن المؤسسة ستعمل مع القطاعات ذات العلاقة على وضع آلية عمل محددة المرحلة المقبلة بين الجهات التي تعمل إنهاء إجراءات الموتى.يُذكر أن مؤسسة إكرام الموتى ستسهم في توفير العديد من التسهيلات أبرزها أتمتة إجراءات إكرام المتوفى ابتداءً من التجهيز وحتى إصدار شهادة الوفاة، وإتاحة اختيار أماكن الدفن والصلاة والغسيل لذوي المتوفى مع توفير وسائل النقل، فضلاً عن تنظيم أعمال المتطوعين وتأهيلهم لضمان الكفاءة وتحقيق الثقة لذوي المتوفى، وتهيئة وتطوير أماكن المقابر والمغاسل.// انتهى //11:52ت م0040