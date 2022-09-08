الرياض 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسوقعت جمعية معافاة الصحية أمس، إتفاقية شراكة مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو".ومثل الجمعية خلال التوقيع رئيس مجلس الإدارة الصحية الدكتور فارس بن قليل العنزي و الرئيس التنفيذي لشركة "نوبكو" فهد محمد الشبل.وتهدف الاتفاقية للمساهمة في خدمة القطاع الغير ربحي ، حيث تسعى الاتفاقية بتوفير الدواء لمستفيدي الجمعية عبر تطبيق وصفتي ليستلمها المستفيد من أقرب صيدلية في إطار تسهيل إجراءات وصول الأدوية ورفع جودة الخدمات المقدمة من قبل الجمعية.// انتهى //12:33ت م0048