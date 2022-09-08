ع / اجتماعي / "معافاة" توقع اتفاقية شراكة مع "نوبكو"
الخميس 1444/2/12 هـ الموافق 2022/09/08 م واس
الرياض 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واس
وقعت جمعية معافاة الصحية أمس، إتفاقية شراكة مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو".
ومثل الجمعية خلال التوقيع رئيس مجلس الإدارة الصحية الدكتور فارس بن قليل العنزي و الرئيس التنفيذي لشركة "نوبكو" فهد محمد الشبل.
وتهدف الاتفاقية للمساهمة في خدمة القطاع الغير ربحي ، حيث تسعى الاتفاقية بتوفير الدواء لمستفيدي الجمعية عبر تطبيق وصفتي ليستلمها المستفيد من أقرب صيدلية في إطار تسهيل إجراءات وصول الأدوية ورفع جودة الخدمات المقدمة من قبل الجمعية.
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12:33ت م
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