أبها 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسضبطت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة عسير أمس، أكثر من أربعة أطنان من المواد الغذائية الفاسدة المعدة للتوزيع في الأسواق من قبل إحدى المنشآت التجارية المخالفة بمدينة أبها.وأوضحت الأمانة أنه جرى إغلاق الموقع، واتخاذ الإجراءات النظامية حياله، إضافة إلى مصادرة وإتلاف المواد الغذائية المضبوطة كونها غير صالحة للاستهلاك وتظهر عليها معالم الفاسد والتلوث، حيث كانت تجهز في بيئة تفتقر لأبسط الاشتراطات الصحية مع سوء التخزين والتداول.// انتهى //12:41ت م0049