أملج 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واستمكن فريق طبي بمستشفى أملج العام التابع لصحة تبوك من إنهاء معاناة مريضة في العقد الثاني من العمر من خلال استئصال كيس دهني اسفل البطن .وأكدت صحة تبوك أن المريضة كانت تشكو من آلام شديدة أسفل البطن بسبب ورم بالمبيض الأيمن وبعد عمل التحاليل والأشعة اللازمة تبين وجود كيس دهني و على الفور تم إدخالها غرفة العمليات حيث تم إكتشاف أن المبيض الأيمن غير موجود وتحول إلى كيس دهني حجمه 10سم، وتمكن الفريق الطبي من إستئصاله خلال العملية التي أستمرت أكثر من ساعتين .من جهة أخرى أجرت الفرق الطبية الجراحية في مستشفى أملج العام 266 عملية جراحية و 118 عمليات اليوم الواحد، وذلك خلال الثلاث الأشهر الماضية .// انتهى //12:43ت م0050