واغادوغو 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسلقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص من بينهم جنديين مصرعهم في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون استهدفوا مدنيين ودورية عسكرية شمال بوركينا فاسو.وأفادت مصادر عسكرية بوركينية أن الهجوم الأول وقع عندما داهم مسلحون قرية طسيري في بلدة غوروم مما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين.وفي الحادث الثاني تسبب انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور مركبة عسكرية بالقرب من أونوبي في شمال بوركينا في مقتل عسكريين اثنين.// انتهى //13:02ت م0052