طرابلس 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسالتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري بمقر المجلس في العاصمة طرابلس المبعوث الخاص الفرنسي لليبيا بول سولير.وجرى خلال اللقاء بحث رؤية المجلس للخروج من الأزمة الليبية الراهنة عبر تنظيم انتخابات على أُسس دستورية وقانونية سليمة تحقق الاستقرار الدائم في البلاد.كما تناول اللقاء سبل دعم مباحثات المسار الدستوري بين مجلسي الأعلى الدولة والنواب والتأكيد على دعم الحوار ورفض الحلول العسكرية.// انتهى //13:22ت م0054