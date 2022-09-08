الكويت 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 9ر18 نقطة ليبلغ مستوى 10ر7555 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 25ر0 %.وتم تداول 9ر285 مليون سهم عبر 9782 صفقة نقدية بقيمة 3ر47 مليون دينار .وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 96ر0 نقطة ليبلغ مستوى 40ر5757 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 02ر0 % من خلال تداول 9ر221 مليون سهم عبر 3967 صفقة نقدية بقيمة 4ر12 مليون دينار .كما انخفض مؤشر السوق الأول 5ر26 نقطة ليبلغ مستوى 52ر8420 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 31ر0 % من خلال تداول 64 مليون سهم عبر 5815 صفقة بقيمة 8ر34 مليون دينار .في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 6ر7 نقطة ليبلغ مستوى 50ر5987 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 13ر0 % من خلال تداول 5ر210 مليون سهم عبر 3026 صفقات نقدية بقيمة 6ر11 مليون دينار .// انتهى //13:25ت م0055