الدمام 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسرأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، مجلس إدارة المؤسسة العامة للري في جلسته الـ (13)، والذي عُقد بمقر الوزارة بمدينة الرياض.واستعرض رئيس المؤسسة وأمين المجلس الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك، الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس وأُصدر بشأنها القرارات المناسبة.كما اطلع المجلس على التقرير الدوري لأعمال المؤسسة، وما يستجد من أعمال بشأن أنشطة المؤسسة.// انتهى //13:33ت م0057