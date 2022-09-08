طريف 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسأقامت الكلية التقنية بطريف ممثلة بوحدة التنسيق الوظيفي اليوم، برنامج تهيئة الخريجين لسوق العمل, الذي يستهدف المتدربين المتوقع تخرجهم.وتضمن البرنامج عرضاً عن كيفية إعداد السيرة الذاتية والاستعداد للمقابلة الشخصية وطريقة تجازوها وأهميتها، والمهارات اللازمة المكتسبة لتجاوزها، وأهمية النزاهة، وأخلاقيات المهنة.وبيّنت الكلية أن اللقاء يهدف إلى رفع مستوى المعرفة والمهارة وتوجيههم وإعدادهم بشكل جيد لسوق العمل.// انتهى //13:36ت م0060