الرياض 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسوقع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري مع حكومة سلطنة عُمان ممثلةً في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووقع الاتفاقية من الجانب العماني معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالسلطنة المهندس سعيد بن حمود المعولي، وذلك خلال زيارة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية والوفد المرافق له لسلطنة عُمان.وتأتي الاتفاقية لتعزيز مجالات التعاون والعمل المشترك في قطاع النقل البحري للمسافرين ونقل البضائع، وتسهيل حركة مرور السفن التجارية وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، والإسهام في رفع كفاءة خدمات النقل البحري، وتسهيل نقل التقنية وتشجيع الدراسات والتدريب البحري بما يسهم في توطين الصناعة الحيوية، وكذلك تقديم التسهيلات اللازمة لبناء السفن وصيانتها في كلا البلدين وحماية البيئة البحرية والحد من التلوث البيئي.كما وقع معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة بموجب أحكام الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عُمان، ومثلها في توقيع الاتفاقية معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عُمان المهندس سعيد بن حمود المعولي، لرفع مستويات الجودة والكفاءة للضباط والبحارة العاملين على متن السفن التابعة للبلدين، وملاءمتهم للقيام بمهامهم واستيفاء المعايير المثلى للسلامة البحرية وحماية الممتلكات والمحافظة على البيئة البحرية وضمان مواكبة التطورات وتبادل الخبرات في مجال نقل المعرفة والتدريب و برامج التأهيل والتقييم لمنح الشهادات.يذكر أن هذه الاتفاقيات ستدعم نمو وازدهار الخدمات اللوجستية وتطورها بين البلدين بما يحقق مراحل التكامل والترابط الخليجي واستثمار كافة العناصر والمقومات لمصلحة كلا الطرفين.// انتهى //14:51ت م0072